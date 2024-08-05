شاهد هاتريك وسام أبو علي.. أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على المقاولون العرب، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري

وجاء هدف وسام أبو علي رقم 16منذ انضمامه للنادي الأهلي، في الدقيقة الرابعة عشر، بعد تمريرة مساعدة من زميله حسين الشحات لتسكن الشباك.

وسجل وسام أبو على الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك المقاولون العرب، مع الدقيقة الرابعة والثلاثون من عمر الشوط الأول.

واستطاع وسام أبو علي أن يسجل هاتريك في شباك المقاولون العرب، بعد أن أحرز الهدف الثالث مع الدقيقة 65، بعد تمريرة ممتازة من مروان عطية.

أحرز بيرسي تاو هدف الاهلي الرابع في شباك المقاولون العرب مع الدقيقة ال77 من عمر الشوط الثاني، وذلك بعد تمريرة رائعة من عمر كمال سكنت الشباك.

وبهذه النتيجة يكون النادي الأهلي قد رفع رصيده إلى النقطة 78، بينما بيراميدز يتواجد في الوصافة برصيد 73 نقطة.