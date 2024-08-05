نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس اتحاد اليد: هدفنا العودة من باريس بميدالية أولمبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد الأمين رئيس اتحاد كرة اليد عن مشوار الفراعنة في أولمبياد باريس والتي تأهل خلالها المنتخب المصري لدور الثمانية.

ماذا قال رئيس اتحاد اليد؟

قال محمد الأمين في حوار له من فرنسا عبر زوووم عبر برنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا على فضائية الزمالك، نجحنا في التأهل لدور الثمانية من مجموعة صعبة تضم منتخبات قوية ولها تاريخ كبير في كرة اليد.

وأضاف، ننتظر صاحب المركز الثالث من المجموعة الثانية، والذي قد يكون المنتخب الإسباني الذي يتفوق حاليا على نظيره الكرواتي، وهدفنا الفوز فقط لا غير والتأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس.

واختتم، حصل المنتخب المصري على المركز الرابع بأولمبياد طوكيو، وهذا يلزمنا على تحقيق ما هو أفضل من ذلك في باريس بالحصول على ميدالية أولمبية، ولدينا ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على ذلك.