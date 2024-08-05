الرياضة

مصر وصيفة.. الدنمارك تفوز على النرويج بمنافسات كرة اليد للرجال بأولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة -  

فازت الدنمارك على النرويج 30 /23، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثانية بمنافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الدنماركي17 /12، وواصل تفوقه في الشوط الثاني ليحسمه لصالحه ويفوز بالمباراة.

وأقيمت مباراتان بالجولة الخامسة بالمجموعة، حيث فازت مصر على الأرجنتين 34 /27، فيما فازت فرنسا على المجر 24 /20.

ويحل منتخب مصر في الوصافة الذي سيواجه أحد منتخبي السويد وإسبانيا في ربع النهائي.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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