نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود فتح الله: المنتخب الأولمبي يستحق ميدالية في باريس.. ومحظوظين بوجود ميكالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود فتح الله نجم الزمالك السابق، أن المنتخب الأولمبي يستحق التتويج بميدالية أولمبية، قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس.

محمود فتح الله: إبراهيم عادل مشروع لاعب كبير لمصر

قال محمود فتح الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، إن المنتخب الأولمبي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين، ومدرب كبير نجح في إظهار قدرات لاعبيه.

وأضاف: “نحن محظوظين بموجود ميكالي على رأس القيادة الفنية للمنتخب الأولمبي، مدرب كبير ونجح في خلق حالة خاصة داخل المنتخب ويستحق التتويج بميدالية”.

وتحدث فتح الله عن إبراهيم عادل أحد نجوم المنتخب الأولمبي قائلًا: “مشروع لاعب كبير لمصر، يملك الشخصية ولا يهاب أحد منذ صغره”.

وأتم مدافع منتخب مصر السابق تصريحاته قائلًا: “أتوقع أن يستعين ميكالي بمحمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب أحمد عيد للإصابة لا سيما وأنه لعب بهذا المركز من قبل مع الزمالك، مع الاستعانة بالثلاثي محمد النني ومحمود صابر وأحمد كوكا في خط الوسط، وكريم الدبيس في مركز الظهير الأيسر”.