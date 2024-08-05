عاجل.. مارسيل كولر يستشيط غضبًا بسبب موعد مباراة الأهلي وفاركو بكأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - أكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، على غضبه الشديد من إعلان اتحاد الكرة موعد مباراة فريقه أمام فاركو في كأس مصر.

كولر يستشيط غضبًا بسبب موعد مباراة الأهلي وفاركو

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على المقاولون العرب برباعية نظيفة:"أنا غاضب جدًا من إعلان توقيت موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في كأس مصر يوم 20 أغسطس".

وأضاف:"إعلان اتحاد الكرة لهذا الموعد يمنح رسالة للاعبين بعدم حصولهم على راحة".

وتابع:"هناك لاعبين خاضوا 70 مباراة ومازالت المباريات مستمرة".

وأوضح:"انتظروا انهيار للاعبين في نوفمبر أو ديسمبر المقبل حال تلاحم المباريات بهذا الشكل".

وأشار ؛"القرارات تصدر دون مسئولية من المسئولين عن الكرة في مصر".

واستطرد:"كيف نلعب سنة كاملة دون إجازات ومطلوب من اللاعبين لعب سنة أخرى دون أجازة أو راحة".