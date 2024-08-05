عاجل.. كولر يهاجم إدارة الأهلي في المؤتمر الصحفي بسبب ملف الصفقات الجديدة

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أحمد جودة - القاهرة - عبر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، عن غضبه الشديد لعدم إنجاز النادي الأحمر في ملف الصفقات التي يريد التعاقد معها هذا الصيف.

كولر يهاجم إدارة الأهلي بسبب الصفقات الجديدة

كولر قال في المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على المقاولون العرب برباعية نظيفة:"الأمور لا تسير كما أريد".

وأضاف:"لست سعيدًا بالصفقات إلى الآن، ولا بد من تدعيم الفريق بصورة أقوى وأن نكون أفضل السنة المقبلة".

وتابع:"أنا لست مدير التعاقدات ولا مسؤول عن الصفقات هذه مسؤولية الإدارة هما يقوموا بإبلاغي بالمستجدات، لكن الأمور حتى الآن لا تسير كما أريد".