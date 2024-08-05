نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: ميكالي مدرب كبير وله طموح.. والمنتخب الأولمبي أمل لنا في مونديال 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته الكبيرة بما يقدمه المتنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، والتأهل لنصف نهائي الأولمبياد.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، عبر قناة "dmc":"أبارك للجميع والمنتخب الأولمبي على ما قدموه في أولمبياد باريس حتى الأن".

وتابع: "أتمنى لهم التوفيق وهم قدموا كل ما لديهم في ظل الظروف التي كانت قبل البطولة".

وأكمل: "كلنا معكم، وربنا يوفقكم ووصلتوا لدرجة لم نصل لها منذ 60 عاما، وستواجهون منتخب فرنسا صاحب الأرض".

وأردف: "أشكر الجهاز الفني بالكامل، وأتمنى لهم التوفيق، المنتخب الأولمبي واعد، ووصل لدرجة كبيرة في البطولة ولديهم طموح وحمية وأداء بطولي، بالإضافة لخبرة النني وزيزو، وهم أمل في مونديال 2026 القادم".

وذكر: "ميكالي مدرب كبير وله حلم، وتوج في وقت سابق بذهبية مع البرازيل، في الأولمبياد في وقت سابق".

واختتم: "ليس منتخب القدم فقط، ولكن منتخب اليد أيضًا قدموا مباريات متميزة في أولمبياد باريس 2024، ونتمنى الوصول لميداليات مع الفريقين".