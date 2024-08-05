نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف وعد محمد صلاح للاعبي منتخب مصر الأولمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وفريق ليفربول الانجليزي، وعد لاعبي المنتخب الاوليمبي بمفاجأة سارة في حال تأهلهم لنهائي الأولمبياد وتجاوز فرنسا في لقاء اليوم.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "منتخب مصر قدم مستوى قوي أمام باراجواي، وزيزو ظهر بمستوى طيب، وكذلك الحارس حمزة علاء الأفضل في الأولمبياد وهو صاحب القفاز الذهبي، وهناك تألق واضح".

وأضاف: "الدكتور أشرف صبحي سيحضر لقاء مصر وفرنسا، وسوف يتم مضاعفة المكافآت للاعبين حال التأهل لنهائي الأولمبياد على حساب فرنسا".

وأكمل: "هناك اهتمام كبير من جانب الاعلام الفرنسي بمواجهة منتخب مصر والذين يعتبرون مواجهة اليوم عقبة كبيرة بالنسبة لهم للتأهل للنهائي، خصوصا أن هناك قلق شديدة من جانبهم، وإشادة كبيرة بما يقدمه المنتخب المصري مع روجيرو ميكالي الذي يسير بخطى ثابتة مؤخرا ويطمح في تحقيق ميدالية أولمبية".

وزاد: "منتخب اليد استطاع الفوز على الارجنتين ايضا وسيخوض مواجهة قوية أمام اسبانيا، وهناك اشادة كبيرة باللاعبين ورغبتهم في تحقيق انجاز جيد".

وأتم: "نتمنى تحقيق انجازات في بعض الالعاب الفردية ومنها المصارعة وباقي الألعاب التي تبدأ المنافسات".