أسامة عرابي: وسام أبو علي إضافة قوية للأهلي والدوري حسم للأحمر

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أحمد جودة - القاهرة -



أكد أسامة عرابي،نجم القلعة الحمراء سابقا، أن فوز الأهلي في مباراتي بيراميدز منح الفريق دفعة قوية في المباريات المتبقية.

وأضاف عرابي، خلال تصريحات له مع الإعلامي مجدي عبد الغني على قناة الشمس، أن الأهلي قدم مباراة قوية أمام المقاولون العرب مشيرا إلى أن وسام أبو علي يمثل نوعية من اللاعبين التي افتقدها الأهلي منذ رحيل فلافيو.

وأوضح عرابي أن ثقة وسام أبو علي تزداد يوما بعد يوم، مما يجعله مكسبًا كبيرًا وإضافة قوية للأهلي.

وتابع عرابي قائلًا إن الأهلي حسم لقب الدوري الممتاز هذا الموسم بفضل الأداء المميز للفريق.

واختتم عرابي تصريحاته بالإشارة إلى أن وسام أبو علي أصبح من نقاط القوة لدى الأهلي، مما يعزز فرص الفريق في المنافسات المقبلة.