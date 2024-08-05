نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب المنتخب: زيزو جاهز لمواجهة فرنسا وأحمد عيد يغيب للإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، جاهزية أحمد سيد زيزو، نجم المنتخب، وعدم معاناته من أي إصابة.



أوضح سليمان في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة، أن زيزو جاهز بشكل كامل من الناحية الطبية.

وأضاف سليمان أن قرار مشاركة زيزو في مباراة فرنسا يتوقف على رؤية الجهاز الفني فقط، مشيرًا إلى أن اللاعب في حالة بدنية جيدة ومستعد للعب إذا ما قرر الجهاز الفني ذلك.

وأشار سليمان في تصريحاته إلى أن أحمد عيد لن يكون متاحًا للمشاركة في مباراة فرنسا غدًا بسبب الإصابة، مما يضع الجهاز الفني أمام تحديات إضافية في اختيار التشكيلة المناسبة للمباراة.