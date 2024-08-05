عضو اتحاد الدومينيكان: مصر قادرة على الفوز ضد فرنسا.. وزيزو لاعب ظاهرة

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أحمد جودة - القاهرة -

أكد مارينو بيريز، عضو اتحاد الدومينيكان لكرة القدم، أن منتخب مصر الأولمبي لديه فرصة قوية للفوز ضد منتخب فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2021.

أشاد مارينو بيريز، خلال حديثه في برنامج "كورة كل يوم" مع كريم حسن شحاتة، بقدرات المنتخب المصري وأبرز لاعبيه.

وقال بيريز: "منتخب مصر لديه فرصة لمنافسة فرنسا في مباراة الغد وتحقيق الفوز، بشرط الاستعداد بشكل قوي من الناحية الفنية فرنسا منتخب قوي يتميز بالسرعة والخبرة، بالإضافة إلى ميزة اللعب على أرضه."

وأشار بيريز إلى أن منتخب مصر أدهش الجميع بتصدره مجموعته في دور المجموعات، مؤكدًا على تقديمه لمباريات جيدة ضد كل الخصوم.

وأضاف عضو اتحاد الدومينيكان لكرة القدم: "كنا نتوقع أن إسبانيا ستكون الأولى في المجموعة، لكن منتخب مصر فاجأنا بتصدره وكفاحه الكبير."

واختتم بيريز حديثه بالإشادة بأداء لاعبي المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن زيزو يعد لاعبًا ظاهرة في الفريق. وقال: "منتخب مصر لديه العديد من اللاعبين المميزين، ولكن زيزو هو أكثر لاعب أعجبنا بشدة."