نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية السعودي يحسم صفقة إكي فرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الصحفي فابريزيو رومانو أن نادي القادسية السعودي نجح في حسم صفقة التعاقد مع إكي فرنانديز نجم بوكا جونيور الأرجنتيني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح أن النادي السعودي اتفق على دفع الشرط الجزائي بقيمة 20 مليون دولار لنادي بوكا جونيور من أجل ضم اللاعب.

وشدد على أن عقد لاعب خط الوسط الموهوب البالغ من العمر 22 عامًا مع نادي القادسية السعودي سيكون لمدة خمس سنوات.

ومن المقرر أن ينضم إكي إلى ناتشو وأوباميانج في صفوف القادسية بالسعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جدير بالذكر أن القادسية كان قد عاد إلى الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل بعد أن لعب الموسم الماضي في دوري يلو.