نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جمعة يكشف موقفه من العودة للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث وائل جمعة نجم النادى الأهلى السابق، عن إمكانية عودته للأهلي في أي منصب خلال المرحلة المقبلة.

تصريحات وائل جمعة

وقال وائل جمعة في تصريحات تلفزيونية: الأمور مستقرة في النادي الأهلي، ولم أفكر في خطوة العودة للنادي الأهلي كمسؤول في الوقت الحالي.

وتابع: لدي التزامات خارجية واستقريت بشكل كبير على أمور محددة في الخارج، ولم أفكر في العودة في الفترة الأخيرة.

وأكمل: كابتن حسن شحاتة كان مدربًا كبيرًا وله شخصية عظيمة، وكان مدرب عادل، لم نشعر يوما أن انتماءه للزمالك كان له تأثير على قراراته، وربنا كرمه بالتتويج بالثلاثية الإفريقية.



واختتم وائل جمعة تصريحاته ضاحكا: لو أحمد حسام ميدو رجع للملعب أنا هلعب، وهحارب على ده إني أرجع.