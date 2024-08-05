نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مساء اليوم الإثنين الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري، إقامة مباراتين من العيار الثقيل في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره فرنسا اليوم الإثنين على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره إسبانيا على ملعب "فيلودروم" في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين في أولمبياد باريس

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين، عبر قنواتها.