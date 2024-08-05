نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب فرنسا المتوقع ضد مصر في نصف نهائي أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العالمية مباراة مصر وفرنسا في بطولة أولمبياد باريس 2024.



موعد مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس 2024



من المقرر أن تقام مباراة مصر وفرنسا يوم الإثنين 5 أغسطس 2024 وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



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يدخل منتخب فرنسا الأولمبي تحت قيادة هنري ميشيل المدير الفني السابق للزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ألبير روست.

خط الدفاع: ديديه سيناك، ويليام عياش، فيليب جينول، جان-كريستوف توفينيل.

خط الوسط: دومينيك بيجوتات، جان كلود ليمو، جوزيه توريه.



خط الهجوم: فرانسوا بريسون، دانييل زيريب، قاي لاكومب.



حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على منتخب باراجواي في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي

بينما فاز منتخب فرنسا على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف.



تعد مباراة منتخب مصر والمنتخب الفرنسي المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية، حيث سبق وأن تقابل المنتخبان مرة واحدة في تاريخ منافسات كرة القدم في الأولمبياد.



كانت المواجهة في دورة الألعاب الأولمبية 1984 التي أقيمت في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.



أقيمت المباراة يوم 5 أغسطس من عام 1984 وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة الدور قبل النهائي بين المنتخبين في أولمبياد باريس 2024 ولكنها كانت على ملعب روز بول في الدور ربع النهائي من الأولمبياد وفاز فيها المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين.