نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة الناقلة لمباراة مصر ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم العالمية عن موعد مباراة مصر وفرنسا في بطولة أولمبياد باريس 2024.



حقق منتخب مصر فوزًا ثمينًا على منتخب باراجواي في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي والإضافي بينما فاز منتخب فرنسا على نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف.



تعد مباراة منتخب مصر والمنتخب الفرنسي المواجهة الثانية بين المنتخبين في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية، حيث سبق وأن تقابل المنتخبان مرة واحدة في تاريخ منافسات كرة القدم في الأولمبياد.



كانت المواجهة في دورة الألعاب الأولمبية 1984 التي أقيمت في لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.



أقيمت المباراة يوم 5 أغسطس من عام 1984 وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة الدور قبل النهائي بين المنتخبين في أولمبياد باريس 2024 ولكنها كانت على ملعب روز بول في الدور ربع النهائي من الأولمبياد وفاز فيها المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين.



موعد مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس 2024



من المقرر أن تقام مباراة مصر وفرنسا يوم الإثنين 5 أغسطس 2024 وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.



وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



تنقل مباريات أولمبياد باريس عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لأولمبياد باريس 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بتقنية مميزة HD مع مجموعة من نجوم التعليق على المباريات يتم الاعلان عن أسمائهم فيما بعد على التردد التالي:



تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



تردد اخر قناة بي ان سبورت bein sport

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.



كما يمكن مشاهدة أولمبياد باريس 2024 عن طريق باقة من القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباريات الدور ربع نهائي من منافسات كرة القدم على قناة المغربية الرياضية وقناة الكأس الرياضية وقناة الشبابية الرياضية وفق الترددات التالية:



ضبط تردد قناة المغربية الآن

القمر: نايل سات.

التردد: 12207.

الاستقطاب: Vertical.

الجودة: SD.

تردد آخر لقناة الرياضية المغربية

قمر: نايل سات.

التردد: 11515.

الاستقطاب:V 27500.

بجودة: عالية HD.

استقبال تردد الجزائرية الشبابية

القمر: نايل سات.

التردد: 11679.

الاستقطاب: Vertical.

الجودة: HD.