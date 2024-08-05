طارق سليمان يكشف موقف زيزو من المشاركة في مباراة مصر وفرنسا

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف طارق سليمان طبيب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، عن مفاجأة كبرى بشأن موقف أحمد سيد زيزو لاعب افريق الزمالك والمنتخب الأولمبي، من المشاركة في مباراة فرنسا، مساء اليوم بنصف نهائي بطولة أولمبياد باريس.

حيث من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب فرنسا مع المنتخب المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي في نصف نهائي أولمبياد باريس.

موقف زيزو من المشاركة في مباراة مصر وفرنسا

وأكد طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي: “زيزو سيشارك في مباراة مصر وفرنسا وفقا لرؤية الجهاز الفني سواء في الشوط الأول أو الثاني، وحالة جميع اللاعبين جيدة".

أما عن إصابة أحمد عيد أشار سليمان: “يعاني من شد في العضلة الخلفية وتم استبعاده من لقاء فرنسا”.

ثم اختتم: “نلعب كل يومين ونصف أو ثلاثة أيام مباراة في مدن مختلفة ونواجه ذلك بالتغذية المناسبة والاستشفاء”.