نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل عواد.. الزمالك يدرس الموافقة على عودة نجمه السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تدرس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع حارس مرمى مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون بديل لنجم الفريق الأول لكرة القدم محمد عواد، الذي بات على أعتاب الرحيل عن القلعة البيضاء.

الزمالك يدرس عودة محمد أبو جبل حال رحيل عواد

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى: "نادي الزمالك يدرس عودة اللاعب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق السابق؛ لتدعيم حراسة المرمى ".

وأضاف:" نادي الزمالك تبحث عن حارس مرمى مميز لضمه في الميركاتو القادم، تحسبا لرحيل محمد عواد الذي أوشك عقده على الانتهاء مع الفارس الأبيض ".

واختتم:" من المقرر أن يتم تعاقد نادي الزمالك مع محمد أبو جبل وعودته مرة أخرى إلى صفوف الفارس الأبيض، في حال رحيل محمد عواد وعدم موافقته على تجديد عقده".