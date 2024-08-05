عاجل.. مورينيو يستهدف ضم صفقة عربية لفنربخشة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن المدرب جوزيه مورينيو يسعى لضم نجم مغربي جديد.

مورينيو يستهدف ضم صفقة عربية لفنربخشة

وأفادت الصحيفة أن بعد توقيع فنربخشة التركي مع المهاجم المغربي يوسف النصيري، يستهدف النادي ضم لاعب آخر من منتخب "أسود الأطلس".

وأوضحت أن مورينيو طلب من إدارة النادي التركي التعاقد مع اللاعب سفيان أمرابط، الذي لعب الموسم الماضي معارًا إلى مانشستر يونايتد قبل عودته إلى فيورنتينا الإيطالي.

وأضافت أن فنربخشة قدم بالفعل عرضًا رسميًا إلى فيورنتينا، ولكن النادي الإيطالي رفض العرض بسبب ضعف المقابل المادي. وقد عاد النادي التركي ورفع عرضه إلى 12 مليون يورو لإتمام الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فيورنتينا يصر على الحصول على 15 مليون يورو كحد أدنى للتخلي عن اللاعب المغربي الذي ينتهي عقده مع الفريق في يونيو