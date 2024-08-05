نجم الأهلي السابق يرحب بالانضمام إلى الزمالك.. مفاجأة

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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، ترحيبه الكبير بفكرة الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما فاوضه مسئولي القلعة البيضاء.

حسام حسن على رادار الانتقال إلى الزمالك

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" حسام حسن مهاجم فريق سموحة، اقترب من الانتقال إلى نادي الزمالك أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف:" حسام حسن رحب بشدة بفكرة الانضمام إلى نادي الزمالك، حيث سيضمن المشاركة مع الفريق في المباريات، على عكس وضعه في الأهلي كان يجلس على مقاعد البدلاء ".

وأتم:" في لقاء سابق مع حسام حسن، أكد أنه لا يمانع من فكرة اللعب إلى نادي الزمالك، بعد انتهاء مشواره مع الأهلي ".