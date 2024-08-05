نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عقبة جديدة امام برشلونة لضم الصفقة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه فريق الكرة الأول بنادي برشلونة واحدة من العقبات الخاصة بحصوله على صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

عقبة امام برشلونة قبل ضم اولمو

وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن لايبزيج يخطط للوفاء بوعده لاولمو والسماح له بالرحيل خلال الصيف الجاري حال الحصول على عرض مناسب من برشلونة

وأكملت الصحيفة تقريرها أن العرض الذي تم ارساله بواسطة برشلونة لا يحقق الشروط الخاصة بالنادي الالماني سواء على مستوى المبلغ الثابت أو الدفع على جملة من الاقساط.

وأكملت أنه لم يحدث أي من أشكال التقدم على الاطلاق في المفاوضات بين الناديين خلال الاسبوع المنصرم.

وذكرت أن البلوجرانا لا يزال يماطل في تقديم العروض الرسمية كونه ينتظر عودة الرئيس خوان لابورتا من جولة الفريق المقامة في أمريكا لضمان تسجيل عقد اولمو في رابطة الليجا.

ويصر النادي الالماني على أن برشلونة ووكلاء اولمو على دراية منذ فترة بالطلبات الخاصة بتسهيل رحيل اللاعب خلال الصيف الجاري.

وينتظر لايبزيج أن يرسل البلوجرانا عرضًا يتضمن مجموعة من الرسوم الثابتة التي تقترب من 60 مليون يورو وإذا كانت هناك مكافآت يكون من السهل تحقيقها.