نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقترب من حسم صفقة التعاقد مع نجم توتنهام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي ميلان الإيطالي، للحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون رويال، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، أن عرض ميلان الحالي للتعاقد مع إيميرسون هو 15 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز.

وأضاف رومانو، أن المفاوضات مع توتنهام في مراحلها الأخيرة، والروسونيري يعمل على إغلاق الصفقة في الأيام القادمة.

وأتم الصحفي الإيطالي تصريحاته قائلًا:" النادي الإنجليزي بدء بالبحث على ظهير أيمن في السوق الصيفي".

