نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. الشباب السعودي يعلن عن التعاقد مع بونافينتورا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي الشباب السعودي تدعيماته خلال فترة الميركاتو الحالي، استعدادا لخوض الموسم الجديد للدوري السعودي "روشن" 2024-2025.

حيث أعلن نادي الشباب عبر موقعه الرسمي عن حسم صفقة انتقال الإيطالي الدولي جياكومو بونافينتورا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم بونافينتورا إلى صفوف الفريق السعودي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فيورنتينا الإيطالي.

ووقع لاعب وسط فيورنتينا السابق على عقود انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسم مع إمكانية تمديده لموسم آخر وفقًا لرغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي فيتور بيريرا، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح.

الشباب يضم لاعب وسط ميلان السابق

والجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، انضم إلى صفوف فيورنتينا عام 2020 قادمًا من إي سي ميلان بمقابل 6 مليون يورو.

وشارك جياكومو بونافينتورا مع فريقه السابق الموسم الماضي، في 41 مباراة أحرز 8 أهداف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.

