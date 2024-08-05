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أحمد جودة - القاهرة - يخطط نادي ريال مدريد لإجراء تحرك مفاجئ لضم أحد اللاعبين في نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تحرك مفاجئ من ريال مدريد قبل نهاية الميركاتو

ووفقًا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، يروج ريال مدريد لفكرة عدم إجراء مزيد من التعاقدات هذا الصيف، خاصة بعد تصريح المدرب كارلو أنشيلوتي بأن القائمة مغلقة، لكن الحقيقة غير ذلك.

وأشارت الشبكة إلى أن ريال مدريد لم يستسلم بعد في صفقة ألفونسو ديفيز، نجم بايرن ميونخ، الذي لا يزال الباب مفتوحًا أمام انضمامه للميرنجي هذا الصيف.

وكشفت أن ريال مدريد سيقدم عرضًا أخيرًا لضم ديفيز في الأيام الأخيرة من شهر أغسطس الجاري، مما سيجبر بايرن على اتخاذ قرار بشأن بيعه أو المخاطرة بفقدانه مجانًا بعد 10 أشهر.

وأوضحت أن ريال مدريد كان يخطط لتطبيق نفس الاستراتيجية مع المدافع الفرنسي ليني يورو هذا الصيف، قبل أن يخسره لصالح مانشستر يونايتد.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد لم يغير موقفه ولن يلبي الشروط التي وضعها بايرن ميونخ بشأن ضم ألفونسو ديفيز في شهر يونيو الماضي.

وقالت إن ريال مدريد سيقدم مبلغًا مناسبًا للاعب الذي دخل العام الأخير من عقده.