نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. لابيزيج يتعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لابيزيج الألماني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الهولندي الدولي الواعد تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025.

وانتقل الهولندي سيمونز إلى صفوف لايبزيج الألماني على سبيل الإعارة لمدة موسم قادم من العملاق الفرنسي.

وشهدت الصفقة صراعًا شرسًا خلال الساعات الماضية بين الثنائي الألماني بايرن ميونخ ولايبزيج لضم سيمونز، إلا أن رغبة اللاعب ساهمت في حسم الأمور.

وأجرى اللاعب الهولندي حديثًا من الموقع الرسمي للنادي الألماني، حيث أبدى سعادته للعودة مجددا إلى صفوف الفريق.

لابيزيج يضم تشافي سيمونز

وقال سيمونز "لقد حصلت على كل ما أردته من انتقالي إلى لايبزيج، انضممت إلى فريق رائع وشعرت بثقة الجميع وإيمانهم بي، لقد تمكنت من التطور كلاعب وشخص، هو المكان المثالي للقيام بذلك، بالإضافة إلى ذلك، كان النادي يقدرني حقًا، وأوضح خلال الأشهر القليلة الماضية أنه يرغب في التوقيع معي، لقد سلطوا الضوء على خطة واضحة وموجزة بالنسبة لي للموسم المقبل".

وأضاف الهولندي "نريد المنافسة على القمة مجددا في الدوري الألماني والكأس والبقاء في دوري أبطال أوروبا لأطول فترة ممكنة، نريد أن نقدم أداءً أفضل مما فعلنا العام الماضي في جميع هذه المسابقات، سندخل الموسم مجددًا بفريق قوي، وهو ما أوضحه لي النادي والجهاز الفني أيضًا، أنا متحمس للغاية لمواصلة التحسن ولعب دوري في نجاح النادي".

وشارك الهولندي سيمونز البالغ من العمر مع 21 عامًا، مع الفريق الألماني الموسم الماضي في 42 مباراة أحرز خلالهم 10 أهداف، وصنع 13 تمريرة حاسمة.

