نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة زد بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته الجماعية اليوم الأثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة فريق زد بالجولة الثالثة والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز.

وكان علي ماهر المدير الفني للنادي المصري قد منح لاعبيه راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب مباراته أمام نظيره فريق سموحة والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدف مقابل لاشئ بالجولة الثانية والثلاثين من منافسات دوري نايل.

موعد مباراة المصري ضد زد

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الاربعاء الموافق الرابع عشر من أغسطس الجاري على ملعب ستاد برج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري وزد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

