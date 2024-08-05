الرياضة

أولمبياد باريس.. جدول الميداليات حتى الأحد

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولمبياد باريس.. جدول الميداليات حتى الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -   
في ما يأتي جدول الميداليات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس بعد منافسات الأحد:

 

أولمبياد باريس.. جدول الميداليات حتى الأحد
 

ذهبية| فضية| برونزية| المجموع


الولايات المتحدة 19 26 26 71


الصين 19 15 11 45


فرنسا 12 14 18 44


أستراليا 12 11 8 31


بريطانيا 10 12 15 37


كوريا الجنوبية 10 7 7 24


اليابان 9 5 10 24


إيطاليا 7 10 5 22


هولندا 6 5 4 15


ألمانيا 5 5 2 12


كندا 5 4 8 17


المجر 3 3 2 8


رومانيا 3 3 1 7


إيرلندا 3 0 3 6


نيوزيلندا 2 4 1 7


السويد 2 3 2 7


أوكرانيا 2 1 3 6


كرواتيا 2 1 1 4


بلجيكا 2 0 3 5


هونغ كونغ 2 0 2 4


أذربيجان 2 0 0 2


الفيليبين 2 0 0 2


صربيا 2 0 0 2


البرازيل 1 4 5 10


إسبانيا 1 2 5 8


جورجيا 1 2 1 4


سويسرا 1 1 4 6


جنوب إفريقيا 1 1 2 4


كازاخستان 1 1 2 4


أوزبكستان 1 0 2 3


الصين تايبيه 1 0 2 3


الجمهورية التشيكية 1 0 1 2


غواتيمالا 1 0 1 2


أوغندا 1 0 0 1


الأرجنتين 1 0 0 1


الإكوادور 1 0 0 1


الجزائر 1 0 0 1


النروج 1 0 0 1


تشيلي 1 0 0 1


دومينيكا 1 0 0 1


سانت لوسيا 1 0 0 1


سلوفينيا 1 0 0 1


المكسيك 0 2 1 3


جامايكا 0 2 1 3


كوريا الشمالية 0 2 1 3


اليونان 0 1 4 5


بولندا 0 1 3 4


تركيا 0 1 1 2


كوسوفو 0 1 1 2


إثيوبيا 0 1 0 1


أرمينيا 0 1 0 1


الدنمارك 0 1 0 1


تونس 0 1 0 1


فيجي 0 1 0 1


مونغوليا 0 1 0 1


الهند 0 0 3 3


طاجيكستان 0 0 3 3


جمهورية الدومينيكان 0 0 2 2


مولدوفا 0 0 2 2


إندونيسيا 0 0 1 1


البرتغال 0 0 1 1


الرأس الاخضر 0 0 1 1


النمسا 0 0 1 1


سلوفاكيا 0 0 1 1


غرينادا 0 0 1 1


كوبا 0 0 1 1


ليتوانيا 0 0 1 1


ماليزيا 0 0 1 1


مصر 0 0 1 1
 

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا