نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حرس الحدود يعلن عن أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي حرس الحدود الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز صفقة انتقال أيمن رجب حارس مرمى سبورتنج السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع أيمن رجب مساء أمس على عقود انتقاله إلى الفريق العسكري لمدة 3 مواسم.

حرس الحدود يضم أيمن رجب

وانضم حارس سبورتنج السابق إلى صفوف حرس الحدود في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الدوري المصري.

ويقترب حرس الحدود من الإعلان عن تولي محمد يوسف القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب محمد مكي.

