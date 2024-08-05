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أحمد جودة - القاهرة -

قام برلمان طلائع مركز شباب الساحة الشعبية بزيارة محمد عبد العزيز المحضر، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.

طلائع مركز شباب الساحة الشعبية في حوار مفتوح مع مدير الشباب والرياضة ببورسعيد

شهد اللقاء حوارًا موسعًا تناول الأنشطة السابقة التي نفذها برلمان الطلائع، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية للأنشطة القادمة وخطة العمل للفترة المقبلة.

خلال اللقاء، قدم برلمان الطلائع درعًا تكريميًا محمد عبد العزيز تقديرًا لجهوده ومساهماته في مجال الشباب والرياضة، مع تمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في منصبه الجديد.

وأعرب الطلائع عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون المثمر مع مديرية الشباب والرياضة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتناول الحوار أيضًا مجموعة من المشاريع والخطط المستقبلية التي يعتزم برلمان الطلائع تنفيذها، حيث تم مناقشة كيفية دعم هذه المبادرات وتعزيز دور الشباب في المجتمع من خلال الأنشطة المختلفة.

