نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: الأهلي لن يترك عبد المنعم بأقل من ٤ مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان محمد عبد المنعم على مشارف الرحيل من النادي الأهلي واتمام تعاقده مع نيس الفرنسي.

وأضاف شبانة ان التفاوض يجري الان ببن المسؤولين في القلعة الحمراء ونادي نيس من أجل رفع المقابل المادي.

شبانة: الأهلي لن يترك عبد المنعم بأقل من ٤ مليون دولار

واستكمل شبانة: نيس تقدم بعرض رسمي قيمته ٣ ملايين دولار، الأمر الذي رفضته إدارة الأهلي، مؤكدا على ان ترك اللاعب لن يحدث بأقل من ٤ ملايين دولار.

واختتم شبانة قائلا: لجنة الكرة اشترطت أيضا ضمن طلباتها لخروج اللاعب وضع بند الحصول على نسبة إعادة بيع والتي تصل إلى ١٥% في حال اتمام الصفقة.

