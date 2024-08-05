انشيلوتي يكشف أسباب غضبه من نجم الريال

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الايطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني عن سبب غضبه من نجم الملكي.

انشيلوتي يكشف اسباب غضبه من بيلينجهام

وقال انشيلوتي مازحًا في تصريحات لوسائل الاعلام يوم أمس الاحد": غضبت من بيلينغهام أمس لأنني اتصلت عليه ولم يجيب، بينما طلبت من فينيسيوس أن يتصل عليه ورد عليه سريعًا.

وجاءت تلك التصريحات عقب الخسارة التي مني بها الملكي على يد غريمه التقليدي واللدود فريق نادي برشلونة بهدف واحد مقابل هدفين في الجولة التحضيرية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ويستعد الريال لخوض اولى المواجهات الرسمية التي يفتتح بها موسمه تلك التي يواجه فيها فريق اتالانتا الايطالي بطل اليوروباليج الموسم الماضي لحساب لقاءات السوبر الاوروبي.