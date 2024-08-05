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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى طلب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، من محمود الخطيب رئيس النادي التدخل لإيجاد حل سريع وعاجل لأزمة مواعيد بطولة كأس مصر التي تم إعلانها خلال الساعات الماضية.

كولر يطالب الخطيب بالتدخل العاجل لإلغاء "كارثة" الكأس خوفًا من تدمير لاعبي الأهلي

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا "أنتقد كولر مواعيد بطولة كأس مصر بعدما أعلن أتحاد الكرة أمس، الأحد، أن الأهلي سيواجه فاركو يوم 20 أغسطس الجاري في دور الـ16 للكأس أي بعد 3 أيام من إنتهاء بطولة الدوري ".



وتابع: " هاجم كولر إتحاد الكرة بسبب هذه المواعيد وأكد أن الأمر سيتسبب في كارثة للاعبي الأهلي لأنهم يحتاجون إلى راحة بعد موسم طويل وشاق، وحذر المدرب السويسري مسئولو الرياضة المصرية من خطورة تلاحم المباريات بهذا الشكل ".



واختتم: " كولر طلب من الخطيب التدخل بشكل عاجل لإنهاء هذه الأزمة لأنه لا يمكن الموافقة على تدمير اللاعبين ذهنيًا وفنيًا، على حد قول كولر، حال خوض بطولة كأس مصر بعد 3 أيام من إنتهاء بطولة الدوري ".

