نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل أزمة الأهلي مع محمد عبد المنعم بسبب العرض الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى رفض مسئولو النادي الأهلي، طلب اللاعب محمد عبد المنعم مدافع الفريق بالرحيل إلى نادي نيس الفرنسي، مقابل 3.5 مليون دولار يتم دفعها على دُفعات وخلال عدة سنوات.



وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 مع محمد الليثى عبر إذاعة اون تايم سبورت آف آم على موجات 93.7 قائلا "شهدت الساعات الماضية تطورات واضحة بشأن عرض نيس لضم عبد المنعم".

تفاصيل أزمة الأهلي مع محمد عبد المنعم بسبب العرض الفرنسي



وتابع:: "اللاعب طلب الموافقة على العرض الأخير من النادي الفرنسي بعدما رفع الأخير عرضه من مليوني دولار إلى 3.5 مليون دولار ".



واختتم: "إدارة الأهلي رفضت العرض لأنه ضعيف ماليًا وسيتم تسديده على 3 سنوات، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض بـ6 مليون دولار يتم دفع أكثر من 70 % منهم "كاش" وتقسيط المبلغ المتبقي على 18 شهرًا ".

