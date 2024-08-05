نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الزمالك في الدوري المصري 2023-24 قبل مواجهة إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن ترتيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، قبل لقاء إنبي المقرر له مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.



ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ترتيب الفارس الأبيض في جدول الدوري العام قبل لقاء نظيره البترولي.



موعد مباراة الزمالك ضد إنبي في الدوري



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لمواجهة نظيره فريق إنبي، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة.



ترتيب إنبي في الدوري المصري الممتاز

ويحتل إنبي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 43 نقطة.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز



وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

