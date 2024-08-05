نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تحتفي بفوز ديوكوفيتش على الكاراز وبيلد تكشف حقيقة خيانة أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثتيت الموافق 5-8-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:- لاغازيتا ديلو سبورت شيء مدهش

ايراني وباوليني يحرزان ذهبية الزوجي

ليليس الملك الجديد

بالترينييري جامع الميداليات

الاسطورة ديوكوفيتش

اتالانتا قبل مواجهة الريال ساكاماكا يتعرض لاصابة قوية كورييري ديلو سبورت الذهب لهن

ايراني وباوليني يحرزان ذهبية الزوجي

ديوكوفيتش يحرز ذهبية الفردي

اليوفي: كوب، توديبو ونيكو ماركا تحطمت ارواحنا

ديوكوفيتش يفوز امام الكاراز فضية للاسباني

الكلاسيكو ب أو فكتور يمنح برشلونة الفوز امام الريال

اسبانيا 3-2 بلجيكا نحو نصف النهائي آس الذهب يجب ان ينتظر بعد خسارة الكاراز امام ديوكوفيتش

اسبانيا تبكي مع كارولينا

هدفي ب أو فكتور يمنحان برشلونة الفوز امام الريال في الكلاسيكو

اسبانيا امام المغرب اليوم

رييس بلا فضية موندو ديبورتيفو الميدالية الفضية

الكاراز يخسر امام ديوكوفيتش

الانتصار في الكلاسيكو

برونزية لرييس بلا

الدموع ليكيب مارشان يواصل التألق

نواه فريد

ديوكوفيتش منتشي بعد الفوز بيلد الخطة المهنية لخيانة مدرب الريال وهو ما استبعده انشيلوني بشكل مفاجئ