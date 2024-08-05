الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تحتفي بفوز ديوكوفيتش على الكاراز وبيلد تكشف حقيقة خيانة أنشيلوتي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تحتفي بفوز ديوكوفيتش على الكاراز وبيلد تكشف حقيقة خيانة أنشيلوتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثتيت الموافق 5-8-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية اليوم وفق ما يلي:- 

لاغازيتا ديلو سبورت

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  • شيء مدهش
  • ايراني وباوليني يحرزان ذهبية الزوجي
  • ليليس الملك الجديد
  • بالترينييري جامع الميداليات
  • الاسطورة ديوكوفيتش
  • اتالانتا قبل مواجهة الريال ساكاماكا يتعرض لاصابة قوية

كورييري ديلو سبورت

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  • الذهب لهن
  • ايراني وباوليني يحرزان ذهبية الزوجي
  • ديوكوفيتش يحرز ذهبية الفردي
  • اليوفي: كوب، توديبو ونيكو

ماركا

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  • تحطمت ارواحنا
  • ديوكوفيتش يفوز امام الكاراز فضية للاسباني
  • الكلاسيكو ب أو فكتور يمنح برشلونة الفوز امام الريال
  • اسبانيا 3-2 بلجيكا نحو نصف النهائي

آس

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  • الذهب يجب ان ينتظر بعد خسارة الكاراز امام ديوكوفيتش
  • اسبانيا تبكي مع كارولينا
  • هدفي ب أو فكتور يمنحان برشلونة الفوز امام الريال في الكلاسيكو
  • اسبانيا امام المغرب اليوم
  • رييس بلا فضية

موندو ديبورتيفو

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  • الميدالية الفضية
  • الكاراز يخسر امام ديوكوفيتش
  • الانتصار في الكلاسيكو
  • برونزية لرييس بلا
  • الدموع

ليكيب

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  • مارشان يواصل التألق
  • نواه فريد
  • ديوكوفيتش منتشي بعد الفوز

بيلد

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  • الخطة المهنية لخيانة مدرب الريال وهو ما استبعده انشيلوني بشكل مفاجئ
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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