محمد دبش وعبد الرحيم دغموم يشاركان مع المصري في كأس مصر رغم الإيقاف في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة -

يشارك ثنائي النادي المصري، محمد دبش والجزائري عبد الرحيم دغموم، في مباراة دور الـ16 بكأس مصر ضد البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل، على الرغم من إيقافهما في بطولة الدوري بسبب تراكم الإنذارات.

تأتي مشاركة الثنائي في هذه المباراة بناء على اللوائح التي تفصل بين الإيقافات في بطولتي الدوري والكأس، مما يتيح لهما اللعب في كأس مصر رغم عدم قدرتهما على المشاركة في مباريات الدوري.

يأمل علي ماهر المدير الفني للنادي المصري أن يسهم وجودهما في تقديم أداء مميز وضمان التأهل إلى المراحل المقبلة من البطولة.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بكأس مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق البنك الأهلي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل الموافق التاسع من أغسطس بالدور الستة عشر من بطولة كأس مصر على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والبنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

