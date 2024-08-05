نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كهربا يرفض عرضًا محليًا ويحدد وجهته القادمة بعد مغادرة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذ محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قراره النهائي بشأن الانتقال إلى صفوف نادي زد على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كهربا يريد الاحتراف الخليجي ويضع زد كخيار أخير

كان كهربا، حصل على عرضًا من جانب نادي زد، للحصول على خدماته على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني، هذا الموسم.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج الرياضي"، أن كهربا متردد بشأن قبول عرض زد، حيث لا يرغب حتى هذه اللحظة بالاستمرار في الدوري المصري، ويضعه خيارًا أخيرًا.

وأضاف: “كهربا كلف وكيل أعماله من أجل البحث عن عرض خليجي سواء في الدوري السعودي أو القطري للرحيل على سبيل الإعارة، وحال فشل في ذلك سيعمل على دراسة عرض زد للانتقال إلى صفوفه”.

من ناحية أخرى، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا، على المقاولون العرب، برباعية نظيفة في المباراة التي جمتهما، مساء أمس الأحد، على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة 23 لبطولة الدوري الممتاز.