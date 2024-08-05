نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس (اِعرف ترددها) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر الأولمبي، مباراة صعبة ضد فرنسا في إطار دور نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة باريس.

وتقام مباراة مصر وفرنسا على ملعب “بارك أولمبيك ليون”، اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي.

القناة الجزائرية السادسة تنقل مباراة مصر وفرنسا

تذاع أحداث مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس، عبر القناة الجزائرية السادسة الموجودة عبر القمر الصناعي “نايل سات”.

ووصل منتخب مصر، بقيادة المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي، إلى نصف نهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بينهما بالتعادل 1-1.

ويأمل منتخب مصر الأولمبي، في تحقيق إنجاز الوصول للدور النهائي لأول مرة في تاريخهم.

ويتأهل الفائز من مباراة مصر وفرنسا إلى نهائي أولمبياد باريس 2024، لمواجهة الطرف المتأهل من المباراة التي تجمع بين المغرب وإسبانيا في نصف النهائي.