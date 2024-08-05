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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب إسبانيا والمغرب (Spain vs Morocco) اليوم.. القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024

موعد مباراة منتخب إسبانيا والمغرب (Spain vs Morocco) اليوم.. القنوات الناقلة لأولمبياد باريس 2024.. تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب أولمبيك مارسيليا "فيلودروم" حيث يخوض منتخب المغرب الأولمبي مواجهة تاريخية أمام نظيره الإسباني في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. هذه المباراة التي طال انتظارها تمثل قمة الإثارة والتحدي، إذ يلتقي فريقان أظهرا قوة كبيرة طوال البطولة ويسعيان بكل قوة إلى حجز مقعد في المباراة النهائية.

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مباراة منتخب إسبانيا والمغرب اليوم في أولمبياد باريس 2024

مباراة المغرب وإسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

يتطلع المنتخب المغربي، الذي قدم أداءً استثنائيًا وبلغ هذا الدور للمرة الأولى في تاريخه، إلى مواصلة مسيرته الرائعة وتأليف ملحمة جديدة لكرة القدم المغربية. يعتمد الأسود على مجموعة من اللاعبين الموهوبين بقيادة النجم سفيان رحيمي، الهداف الأول للبطولة حتى الآن، والذي يمثل خطورة كبيرة على مرمى الخصوم. كما يملك المغرب مجموعة من اللاعبين الشباب الواعدين الذين يمثلون مستقبل الكرة المغربية.

من جهة أخرى، يأتي المنتخب الإسباني إلى هذه المباراة وهو عازم على تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. الماتدور، الذي يمتلك تاريخًا حافلًا بالإنجازات في البطولات الكبرى، يعتمد على خبرة لاعبيه وقوتهم الفنية. ومع ذلك، فإنه سيواجه تحديًا كبيرًا أمام منتخب مغربي يقاتل من أجل تحقيق الحلم.

هذه المواجهة المرتقبة تجمع بين الثقافة الكروية الأفريقية والعربية ممثلة في المغرب، وبين الأسلوب التقني والأوروبي المتمثل في إسبانيا. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق إلى فرض أسلوبه وتأمين الانتصار.

موعد مباراة المغرب وأسبانيا في أولمبياد باريس 2024



على أحر من الجمر ينتظر عشاق كرة القدم العربية والعالمية موعد صدام التيتانات بين أسود الأطلس والمنتخب الإسباني. ستشهد الساعات القليلة المقبلة انطلاق مباراة نصف النهائي في أولمبياد باريس 2024، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

تترقب الجماهير العربية والعالمية بفارغ الصبر مواجهة المنتخب المغربي مع نظيره الإسباني في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. ولتلبية رغبة عشاق الساحرة المستديرة، ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة مباشرة وحصريًا على قناة beIN Sports 1 HD، مع تعليق شيق من المعلق الرياضي جواد بدة. هذا وسيتمكن المشاهدون المغاربة من متابعة المباراة مجانًا عبر شاشة القناة الرياضية المغربية، والتي ستبث المباراة على قمر نايل سات.

جدول الترددات

يمكن للمشتركين في باقات بي إن سبورتس الاستمتاع بالبث المباشر للمباراة على ترددات القناة المعروفة. أما بالنسبة للمشاهدين الذين يرغبون في متابعة المباراة عبر القناة الرياضية المغربية، فيمكنهم ضبط أجهزتهم على الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب نايل سات 11515 27500 5/6 عمودي

معلق مباراة المغرب وأسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

من خلال قناة beIN SPORTS HD 1، يتولى التعليق على المباراة، المعلق الرياضي، جواد بدة

و عبر قناة Alkass Two HD، يمكن الاستماع للتعليق على اللقاء بصوت المعلق الرياضي خالد الحدي

بينما قناة Arryadia HD، فقد خصصت المعلق الرياضي محمد العدالي للتعليق على المباراة.

تشكيل منتخب المغرب الأولمبي ضد إسبانيا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024



يتضمن تشكيل منتخب المغرب الأولمبي ضد إسبانيا الأتى:

حراسة المرمى منير المحمدي خط الدفاع مهدي بوكامير- زكريا الواحدي- أسامة العزوزي- أشرف حكيمي خط الوسط أمير ريتشاردسون- أسامة تارجالين- بلال الخنوس خط الهجوم عبدالصمد الزلزولي- إلياس أخوماش- سفيان رحيمي

منتخب المغرب يهزم أمريكا ويتأهل لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024

تأهل المنتخب الأولمبي المغربي لنصف نهائي أولمبياد باريس 2024 بعد فوزه على المنتخب الأمريكي بأربعة أهداف نظيفة في الدور ربع النهائي. وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الإسباني في نصف النهائي، بعد أن فاز المنتخب الإسباني على اليابان بثلاثة أهداف نظيفة.