تعديل موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

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أحمد جودة - القاهرة - أرسلت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، خطابًا لنادي بيراميدز يتضمن تعديل موعد مباراة الفريق في مواجهة نادي طلائع الجيش بالجولة 34 من بطولة الدوري الممتاز.

تقديم موعد مباراة بيراميدز طلائع الجيش

تقرر إقامة المباراة في التاسعة من مساء الأحد 11 أغسطس الجاري بدلا من موعدها السابق السبت 17 أغسطس.

وجاء قرار التعديل بعد إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن موعد مباراتي بيراميدز أمام جي كي زنزبار في إطار الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.