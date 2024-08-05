نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إسبانيا المتوقع ضد المغرب في نصف نهائي أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر المدرب سانتي دينيا المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي لكرة القدم، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة المنتخب المغربي، مساء اليوم الإثنين في نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس.

موعد مباراة المغرب ضد إسبانيا في أولمبياد باريس

ويلتقي منتخب المغرب مع نظيره إسبانيا، مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام المغرب في أولمبياد باريس

حراسة المرمى: تيناس.

خط الدفاع: مارك بوبيل - إريك غارسيا - ب أو كوبارسي - خوان ميراندا.

خط الوسط: بابلو باريوس - أليكس باينا - فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: أيمار أوروز - سيرجيو غوميز - أبيل رويز

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة منتخب المغرب ضد إسبانيا في بطولة أولمبياد باريس