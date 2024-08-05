نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة مصر ضد فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره فرنسا، بالتعادل السلبي دون أي أهداف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الإثنين، في إطار منافسات أولمبياد باريس 2024.

وتقام حاليًا مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره فرنسا، على أرضية استاد "بارك أولمبيك ليون"، ضمن منافسات دور نصف نهائي الأولمبياد لكرة القدم.

دخل لاعبو مصر وفرنسا بحماس شديد من أجل إحراز هدف التقدم في شباك المنافس مبكرًا ومن ثم ضمان التأهل لنهائي بطولة أولمبياد باريس.

واستمرت المحاولات من قبل منتخب مصر الاولمبي من أجل تسجيل هدف التقدم وإنهاء المباىاة حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حمزة علاء، محمد شحاته، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، محمد النني، محمود صابر، احمد سيد زيزو، ابراهيم عادل، اسامه فيصل.

بينما يجلس على دكة البدلاء كلا من: علي الجبري، زياد كمال، محمد حمدي، احمد عاطف قطه، مصطفى سعد ميسي، بلال مظهر.

ودخل منتخب فرنسا اللقاء أمام منتخب مصر الاولمبي بتشكيل كالاتي: