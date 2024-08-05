نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أوباما ومنسي يقودان الزمالك لتحقيق فوز كبير على حساب إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على نظيره فريق إنبي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي،في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في اللقاء لصالح الزمالك عن طريق ناصر منسي، في الدقيقة 7 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بعد تمريرة عرضية رائعة من مصطفى شلبي، حولها منسي إلى المرمى مباشرة.

كما تمكن ناصر منسي من إحراز الهدف الثاني للقلعة البيضاء، في الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول للمباراة، برأسية قوية من ركنية نفذها أحمد فتوح.

فيما جاء الهدف الثالث للزمالك عن طريق يوسف إبراهيم أوباما، في الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

كما نجح أوباما في إحراز الهدف الرابع للقلعة البيضاء، في شباك نظيره البترولي، في الدقيقة 63 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد عرضية متقنة من عمر جابر.

وتمكن أحمد أمين قفة من إحراز هدف تقليص الفارق للفريق البترولي، في الدقيقة 66 من أحداث الشوط الثاني للمباراة.

وجاء الهدف الثاني لإنبي عن طريق اللاعب محمد النحاس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 52، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

فيما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 43 محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.