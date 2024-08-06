نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس فالنسيا بديل أليسون في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على رغبة ليفربول الإنجليزي في تدعيم صفوفه في الموسم المقبل عن طريق التعاقد مع جورجيو مامارداشفيلي حارس مرمى منتخب جورجيا وفالنسيا الإسباني في فترة الميركاتو الصيفي.

ليفربول يريد ضم الحارس مامارداشفيلي

كشفت شبكة ريليفو الإسبانية أنه توجد رغبة ملحة لدى ليفربول في الحصول على خدمات حارس مرمى الخفافيش في صفقة ستتخطى قيمتها 30 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن تكمن خطة ليفربول الأساسية في التعاقد مع جورجيو مامارداشفيلي ثم إعارته حتى رحيل البرازيلي أليسون بيكر علمًا بأن بورنموث الإنجليزي يرغب هو الآخر في جلبه.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن جورجيو مامارداشفيلي لفت الأنظار إليه في الميركاتو الصيفي بعد ظهوره المميز في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2024 بألمانيا) مما جعل ليفربول يضعه في الحسبان ليكون خليفة أليسون على المدى البعيد.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن جورجيو مامارداشفيلي الذي يبلغ من العمر 23 عامًا يرتبط بعقد مع فالنسيا ينتهي في يونيو 2027 ويصل سعره في سوق اللاعبين نحو 45 مليون يورو وذلك وفقا لشبكة ترانسفير ماركت.

ولفتت الشبكة الإسبانية أن مامارداشفيلي خاص 167 مباراة في مشواره الكروي على صعيد الأندية وحقق 48 شباك نظيفة طوال 14912 دقيقة لعب.