وست هام يتعاقد مع نجم دورتموند

وست هام يتعاقد مع نجم دورتموندأعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم تعاقده مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروج قادما من بروسيا دورتموند بعقد لمدة أربع سنوات.

واختار فولكروج الانتقال من فيردر بريمن إلى دورتموند المنافس في الدوري الألماني قبل الموسم الماضي، إذ سجل 16 هدفا في 46 مباراة في جميع المسابقات.

وقال فولكروج "أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل دوري في العالم، وبالنسبة لي هذا هو الوقت المناسب للانتقال إلى إنجلترا واللعب لنادٍ كبير مثل وست هام.

وأضاف: "لقد كنت أفكر في وست هام منذ فترة طويلة، أعرف المدير الفني تيم شتايدتن جيدا، لأن لدينا تاريخًا في فيردر بريمن معا، وقد شاهدت بعض المباريات ورأيت مدى الجودة الموجودة في الفريق".

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير أشارت إلى أن وست هام دفع 27 مليون جنيه إسترليني (34.5 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات الدولي الألماني.

يذكر أن فولكروج (31 عاما) شارك ضمن تشكيلة ألمانيا في بطولة أوروبا 2024، وسجل هدفين في خمس مباريات.