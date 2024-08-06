فرنسا تهزم مصر وتتأهل لمواجهة إسبانيا

فرنسا تهزم مصر وتتأهل لمواجهة إسبانيابلغ منتخب فرنسا نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بفوزه على نظيره المصري 3-1، بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1)، الإثنين، في نصف النهائي.

وكانت مصر التي لعبت بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعها عمر فايد (92)، سباقة إلى التسجيل عبر محمود صابر (62)، وردت فرنسا بثلاثية تناوب عليها جان فيليب ماتيتا (83 و99)، وميكايل أوليسيه (108).

وضربت فرنسا موعداً، الجمعة، على ملعب "بارك دي برانس" مع إسبانيا التي تغلبت على المغرب 2-1 في مرسيليا، بينما سيتواجه المنتخب المصري مع نظيره المغربي في مباراة المركز الثالث يوم الخميس 8 أغسطس.