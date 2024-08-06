نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مصر ضد فرنسا في أولمبياد باريس 22024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فشل منتخب مصر في التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس بعد الخسارة أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الإثنين على ملعب "جروباما".

أهدف مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

افتتح محمود صابر أول أهداف اللقاء لصالح مصر في الدقيقة 62، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بدفاع فرنسا ليتابعها نفس اللاعب بتسديدة أخرى، سكنت الشباك.

وتعادل جون فيليب ماتيتا لصالح فرنسا في الدقيقة 83، بعد تمريرة من أوليز إلى زميله ماتيتا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وسجل جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني لصالح فرنسا في الدقيقة 99، بعد عرضية من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها سيلديليا برأسية ليتابعها ماتيتا برأسية أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز مايكل أوليز التقدم بالهدف الثالث لصالح فرنسا في الدقيقة 108، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس حمزة علاء.