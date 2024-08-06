نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكرا للمدرب واللاعبين فقط لا رابطة ولا اتحاد".. تعليق مثير من الملحن الشافعي على خسارة مصر أمام فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الملحن عزيز الشافعي، على خروج منتخب مصر الاولمبي من نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس بعد السقوط على يد منتخب فرنسا في المباراة التي انتهت منذ قليل.

ونشر الشافعي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "اكس": "شكرا فقط لمدرب ولاعبي منتخب مصر الأوليمبي على المجهود المشرف رغم كل عيوب منظومة الكرة المصريه وكل التخبط والعشوائيه".

وتابع: "وبرغم حرمان المنتخب المصري من نجوم كانو ممكن يصنعوا الفارق مع فريق بيمثل مصر.. النجاح حتى لو حصل هيبقى بسبب الرجاله دي بس، لا بسبب اتحاد ولا مسئولين ولا رابطه ولا غيره".

وودع منتخب مصر الاولمبي نصف نهائي بطولة أولمبياد باريس، بعد تلقي الهزيمة من فرنسا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب "جروباما".