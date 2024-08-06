سيد معوض يكشف الفارق بين ميكالي وفيتوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن روجيرو ميكالي ولاعبي المنتخب الأوليمبي يستحقون الإشادة والتحية فقط، مشيرا إلى أن المدرب استعان ببعض العناصر لا تشارك مع أنديتها، ولم يتم مساندته من الأندية أو اتحاد الكرة أو الإعلام على مدار الفترة الماضية.

سيد معوض: ميكالي مدير فني محترم

قال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على etc: "ميكالي مدير فني محترم، ومن المدربين القلائل الذين عملوا في مصر ونجحوا في تطوير اللاعبين رغم عدم مشاركتهم مع فرقهم بصفة مستمرة، أرى أن المدرب البرازيلي من ابرز الأسماء التي دخلت إلى مصر، ولا بد أن يظل يعمل في مصر لمدة 4 سنوات، سواء مع المنتخب الأول أو الشباب، لا يجب التفريط فيه مطلقًا".

وأضاف: "لا يوجد مقارنة بين روي فيتوريا وروجيرو ميكالي مطلقًا، المقارنة محسومة لصالح البرازيلي، ولو منتخب مصر الأوليمبي كان معه بعض العناصر الجيدة مثل إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم كان سيقدم نتائج أفضل، ورغم ذلك قدم المنتخب مستوى مميز، وحتى لو فزنا بالمركز الرابع فهو انجاز وسط الظروف.. واللاعبين يستحقوا التحية وهم يقدموا أداء رجولي منذ اليوم الأول من البطولة بغض النظر عن إمكانياتهم الفنية لكنهم لعبوا بروح عالية".

وواصل: "كنا متفوقين في بعض فترات اللقاء، وفرنسا لم يكن جيدًا بالدرجة الكبيرة رغم إنه يلعب على أرضه ووسط جماهيره، وكنا قادرين على الخروج بنتيجة أفضل، تأثرنا بالطرد بكل تأكيد، بالإضافة إلى كواليتي التغييرات التي لم تضيف كثيرًا للمنتخب في الملعب عكس المنتخب الفرنسي الذي يمتلك لاعبين مميزين على الدكة".

وزاد: "اتحاد الكرة تسبب في عدم مساندة المنتخب الاوليمبي خصوصا في ظل التنظيم السيئ للمسابقات، وهناك لاعبين في منتخب مصر الاوليمبي كانوا في حالة اجهاد شديدة، ومعظم التغييرات بسبب الارهاق البدني منهم اسامة فيصل وابراهيم عادل.. وهناك لاعبين تستحق اللعب مع أنديتها منها كريم الدبيس، الذي يشارك ويقدم مستوى جيد".

وأوضح: "منتخب مصر كان الأفضل خلال الشوط الأول، واللاعبين كانوا مميزين للغاية، وتراجع الأداء بمرور الوقت خصوصا الشوط الثاني والوقت الاضافي بسبب الاجهاد، وميكالي مدرب محترم جدًا وصنع توليفة مميزة من العناصر الشابة".

وأضاف: "أسامة فيصل لاعب يساهم في نجاح طريقة لعب منتخب مصر لأنه يتميز بالجماعية، ولو كان يلعب مهاجم ثانٍ سيكون أكثر إفادة، وهناك عناصر تستحق اللعب حاليا مع الفريق الأول في الأهلي والزمالك، ولا بد من إعارة لاعب مثل حمزة علاء وعودته مستقبلا للأهلي لأنه صاحب امكانيات مميزة".

وتابع: "محمود صابر كيف لا يتم الاستفادة منه في نادي بيراميدز، وهو يستحق اللعب مع المنتخب الأول فهو يمتلك امكانيات مميزة ويجيد اللعب في أكثر من مركز، ويجيد الادوار الدفاعية والهجومية.. لماذا تمت اعارته من الاساس لـ زد في بداية الموسم ومن ثم اعادته لبيراميدز دون اللعب؟!".

وأشار إلى ان منتخب اسبانيا اقرب للفوز على فرنسا في الفوز بالميدالية الذهبية في المباراة النهائية، ومنتخب مصر يستحق تحقيق ميدالية أولمبية في ظل الأداء الجيد الذي ظهرنا به منذ بداية البطولة.

وأكد: "عمر فايد أخطأ في الحصول على البطاقة الصفراء الأولى، كان عليه ترك الكم وعدم الاحتكاك معه مطلقا".