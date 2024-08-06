حدث تاريخي.. إبراهيم فايق يعلق على قرار الرئيس السيسي في قضية أحمد رفعت

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أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي إبراهيم فايق، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بإحالة ملف وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه فيها، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نصرًا كبيرًا للدولة المصرية، وللاعب الراحل.

وقال إبراهيم فايق في تصريحاته عبر فيديو نشره على التواصل الاجتماعي: "أشكر الرئيس السيسي على توجيهاته بإحالة القضية إلى النيابة العامة".

وتابع: "هذا القرار يظهر التزام الدولة المصرية بالعدالة ومحاسبة المخطئ".

وأضاف: "هذا القرار يُعتبر حدثًا تاريخيًا، وفتح ملف أحمد رفعت وتحويل المتورطين للمحاسبة هو أمر ضروري".

وأردف: "التدخل الرئاسي يعكس قوة الدولة المصرية في تطبيق القانون"، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة على كشف الحقائق".

وكان اللاعب الراحل أحمد رفعت قد صرح في آخر مقابلة له مع فايق عن تعرضه للظلم من قبل مسؤولين في الرياضة المصرية، مما أثر سلبًا على حالته النفسية والصحية.

وتوفي أحمد رفعت بعد أيام من تلك المقابلة، الأمر الذي أثار مطالبات واسعة بالتحقيق في ملابسات وفاته، ومحاسبه المخطئ.

ونشر إبراهيم فايق صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس X، تجمعه بالراحل أحمد رفعت، وعلق عليها: "‏ربنا يرحمك يا حبيبي، وصيتك وصلت يا أحمد".